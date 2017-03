El intendente Ariel Sujarchuk entregó un subsidio al Hospital Erill

El intendente Ariel Sujarchuk entregó un subsidio de un millón de pesos al Hospital Provincial Enrique Erill, destinado a afrontar las dificultades que padece el centro de salud para su normal funcionamiento. El jefe comunal, la directora del hospital, Fernanda Bigliani; y el presidente de la cooperadora, Armando Sguiglia, firmaron el acta donde se establece que la ayuda económica, que saldrá íntegramente de las arcas municipales, tiene como finalidad solventar obras estructurales, gastos de insumos, de equipamiento o de cualquier otro tipo que demande el establecimiento para poder brindar su servicio a los vecinos.

“En Escobar, históricamente, el financiamiento de la salud corrió por canales paralelos: la Provincia por un lado y el Municipio por el otro, como si no habláramos de una necesidad básica para un mismo pueblo. Los vecinos reclaman que el hospital esté bien, sin importar quién lo financie, y tienen razón. Por eso estoy convencido de estar interpretando los sentimientos de la mayoría de ellos con este subsidio”, subrayó Sujarchuk, quien además renovó la donación personal de 10.000 pesos mensuales que aporta de su sueldo.

“Quiero contarles que el año pasado debí suspender mis vacaciones y volver rápido al hospital porque no teníamos médicos para brindar los servicios básicos de salud. Este año, otra vez, debí suspender mis vacaciones y regresar, pero esta vez para algo mucho más satisfactorio para nosotros como es recibir esta gran ayuda de parte de la Municipalidad. Estamos muy agradecidos al intendente, no sólo por este subsidio sino porque permanentemente nos llama por teléfono y se interesa por la situación que atravesamos”, afirmó la doctora Bigliani.

Sujarchuk también anunció que evalúa distintas iniciativas para que, en caso de que el gobierno provincial no regularice la situación del hospital, el Municipio sea responsable de aportar soluciones. Al mismo tiempo, explicó que los centros municipales de salud triplicaron la cantidad de pacientes atendidos, que la Unidad de Diagnóstico Precoz pediátrica de Maquinista Savio atiende la misma cantidad de pacientes que el Erill -lo que ayuda a descomprimir las guardias del hospital-, y que en las próximas semanas serán inaugurados el nuevo hospital de salud mental y adicciones y la moderna UDP de Garín.

“Estoy haciendo todos los reclamos ante la Provincia y la Nación de manera prudente y firme a la vez. Seré siempre funcional al mejor resultado posible para el hospital. Y mientras tanto desde la Municipalidad seguimos colaborando. Este subsidio es un monto importante, pero no será el último. Es una base que vamos a complementar con otras acciones como lo hicimos el año pasado. Acciones que tienen como objetivo recaudar fondos, visibilizar las dificultades que atraviesa el Erill, trabajar en conjunto con la cooperadora y concientizar a los vecinos para que participen y colaboren colectivamente. Los vecinos y yo sabemos que este hospital se sostiene por la calidad humana de sus directivos y de cada uno de sus trabajadores, y eso merece el reconocimiento de todos”, concluyó Sujarchuk.