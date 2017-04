“El cambio ya empezó en la ciudadanía. Tenemos que acompañarlo”

El Secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación, Ivan Petrella, visitó la oficina central de El Diario de Escobar. Su visita fue en el marco de su charla en el Ciclo de Conferencias que propone Cambiemos local, un espacio para el debate, el conocimiento y la participación activa con figuras y autoridades políticas, con los vecinos de nuestro distrito. El filósofo fue recibido por el director del medio, Diego Curutchague, y llegó acompañado por el presidente del bloque Cambiemos de Escobar, Leandro Costa, y por el referente del radicalismo, Jorge Médici.

Iván Petrella es un político argentino y un intelectual. Fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PRO entre 2013 y 2015, y actualmente es secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de Argentina, una función donde trabaja tanto para el interior del país, como divulgando nuestra cultura en el exterior.

Petrella es director académico de la Fundación Pensar y profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Es doctor de la Universidad de Harvard con una especialización en teología, filosofía y derecho, licenciado en relaciones internacionales de la Universidad de Georgetown, columnista habitual del diario La Nación y autor de libros sobre teología de la liberación.

En 2012 renunció una cátedra vitalicia en la Universidad de Miami para volver a la Argentina y aportar su granito de arena.

Es autor del libro “Que se metan todos (el desafío de cambiar la política argentina)”. Convencido de que lo único que falta para que la Argentina sea uno de los mejores países donde vivir en el mundo es cambiar su política.

Autodefinido como filósofo, el licenciado Petrella tocó diferentes temas en su visita a El Diario: sobre los operativos de seguridad que se están llevando adelante, la promesa de la construcción de agua y cloacas para el distrito escobarense, las viejas formas de hacer política y cómo la política puede ser transformadora para nuestro país.

“Vengo a dar una charla que tiene una raíz filosófica, parece política, pero no es tan así. Tiene que ver con cómo cambian las sociedades. Lo que vengo es a contarles algunos ejemplos de cómo se han logrado cambiar en situaciones muy complicadas y, a partir de ahí, ejemplificar cómo viene cambiando de a poco la Argentina. Es tomar algunas experiencias internacionales para mostrar como lo que estamos haciendo nosotros hoy, a nivel nacional, a nivel de la provincia, es algo que a futuro otros países van a tomar como ejemplo, de la misma manera que hoy nosotros tomamos como ejemplo cosas que hicieron en otros países”, comenzó a relatarnos el funcionario nacional.

“Celebro el compromiso tomado tanto por el presidente Macri como por por la gobernadora María Eugenia Vidal, con respecto al desafío enorme que es que para el fin de los primeros cuatro años de gobierno haya un 75% de cobertura de red de cloacas y red de agua. Que hoy es un 6 y un 15%. Es algo inconcebible. A pesar del nivel de pobreza que tenemos hoy en Argentina, es un país estructuralmente rico, que ha sido empobrecido por malos gobernantes”.

Con respecto a la educación, Petrella se lamentó diciendo que “Fuimos ejemplo de educación. En los últimos diez años pasamos de ser el país que lideraba los exámenes internacionales en América Latina a ser uno de los peores, y eso que América Latina no tiene sistemas educativos geniales, o sea que si estás mal en América Latina estamos pésimo… Hace unos días, tuvimos la reunión del Consejo Federal de la Cultura y con Florencia Zallio, que es la representante de la Provincia de Buenos Aires, nos pusimos a hablar de educación. Ella me contó algo que me pareció tremendamente triste que es que, con todo estos días de paro algo ocurre, no solamente es que no aprenden sino que hay muchos chicos que tampoco comen. Por otro lado me contó que hace 9 años que en los colegios públicos de la Provincia de Buenos Aires, en los comedores no se comía carne y ahora se volvió a comer ya que María Eugenia duplicó el importe por cápita de lo que les corresponde a los comedores”.

Relacionado al crecimiento que está teniendo el país, Petrella argumentó que “No es fácil porque muchas personas se acostumbraron a la política del corto plazo “Yo te doy algo ahora para que me votes en este momento”… Pero cuando se den cuenta del cambio estructural y real que ocurre cuando un gobierno invierte en cosas de fondo que reamente les cambia la vida a sus chicos, a sus nietos, a mediano plazo, ahí les cambiás la cabeza y les cambiás la manera de entender la política y nunca más vuelven a votar al tipo que les promete algo solamente para el voto”.

“El cambio en la ciudadanía ya se viene dando, porque Mauricio Macri puede ganar y María Eugenia Vidal puede ganar, porque ya empezó a cambiar la cabeza de la gente, que ya no acepta los políticos que venían solamente a buscar el voto, con algún regalo del momento. Empezó el cambio en la gente, si no no ganaban. Lo que pasa es que ahora todos nosotros, el gobierno en particular, pero también toda la clase dirigente que incluye no solo a los políticos, sino también a los empresarios, a los sindicalistas, etc., tenemos que estar a la altura del cambio que ya empezó entre la ciudadanía. Eso es lo que hace falta, acompañar el cambio que ya existe, que de a poco va transformando la sociedad. Ese es el gran desafío. La gente va marcando el camino”.

Con la promesa de un pronto regreso, luego de dejar plasmada su firma en el libro de visitas y de regalarnos un ejemplar de su libro “Que se metan todos”, en contrapunto del “que se vayan todos”, Petrella acudió al comité radical donde brindó su charla ante más de 120 personas.