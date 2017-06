Denuncia por avance de manteros

Vecinos Del distrito denunciaron esta semana un visible avance de manteros sobre la zona de juegos infantiles del Campito de la Estación.

“Cada vez invaden mas la zona que es para los chicos. Las criaturas no pueden acercarse a la zona de hamacas porque los manteros han colocado las mercaderías en el piso y temen pisarlas. (fotos 1 y 2). Les pedimos a las autoridades que limiten el espacio para que nuestros hijos puedan seguir jugando en el lugar” – dijeron.

Los vecinos denunciaron además que no solo comercializan ropa o mercadería usada ya que puede verse claramente que venden directamente de fábrica. (foto 3) No se trata de simples manteros. Están haciendo una pequeña feria sin pagar ningún tributo por ello. Es evidente la evasión fiscal. También comercializan CD re grabados de música y películas, que esta totalmente prohibido por las leyes actuales. Solicitamos que las autoridades hagan un control sobre ellos”

Quienes se comunicaron con nuestra redacción señalaron, además, que en el lugar existen puestos que venden productos rotulados del Plan Mas Vida, entregados por la Secretaria de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, destinados a familias vulnerables.