Daniel Hereñú: “Ser mozo no es servir sino atender”

A su 53 años, valora su trabajo como una profesión, no se imagina haciendo otra cosa y destaca la importancia de conocer a las personas, escucharlas, antenderlas y formar parte de un estilo de vida que ya no se ve mucho actualmente. Daniel es mozo. Daniel es compañero de sus clientes. Daniel es un vecino de Escobar que se hizo querer como pocos. Daniel Hereñu nació en San Isidro.

Junto a su familia luego se radicó en el Partido de Escobar y cursó la primaria en la escuela N°6 de Matheu. “Era un alumno normal, pero era muy malo en matemáticas. Me destacaba en el deporte en el fútbol. Salimos campeones del intercolegial en el año 76´. Yo era el arquero, me hicieron un sólo gol y de penal en todo el campeonato”, recuerda orgulloso. Daniel, que se salvó del servicio militar “por numero bajo” se juntó con su primera pareja a los 16 años y en el 87 se casaron. De esa unión nacieron 3 hijos. Tras la separación, en el 2005, volvió a formar otra familia, la actual, con la que tiene dos hijos más.

Es uno de los mozos más conocido y querido en Belén de Escobar, sin embargo trabajo con anterioridad en otros rubros. “Hice de todo. Trabajé en carnicería, en verdulería, generalmente en el ramo de comercio, pero también trabajé en la fábrica de corcho de Matheu. Cuando quedé cesante, mi hermano que era el encargado de un pool, sobre una calle donde iba a pasar un corso, me dice: ¿Por qué no te venís a trabajar de mozo conmigo? Yo le dije: Estás loco? Se me va a caer todo. En mi vida agarré una bandeja. Así hice mi primer trabajo de mozo. Me enamoré de la bandeja”- dice entre risas. “Ahí me di cuenta que estaba empezando a conocer la profesión más linda del mundo”.

A partir de entonces, Daniel se dedicó a hacer servicios, primero como franquero; luego pasa por una pizzería, una parrilla, un restaurante, hasta el año 88 que empieza a trabajar en la recordada confitería Jet-Set. De esa época recuerda muchas anécdotas: “Lo peor que me pasó? Un grupo de amigos en una de las mesas charlaban entretenidos y uno no paraba de gesticular cuando estaba por servir. Después del cuarto intento y de avisarle que se que dara quieto, como los amigos lo retaban decidió irse al baño. Se levantó de golpe, tocó la punta de la bandeja y se la dio vuelta encima de su propia cabeza.

Fue horrible, hasta le salía humito del pelo”. (vuelve a reír). Pero en esta profesión, “que no es servir es atender”, según sus propias palabras, ha tenido mas cantidad de buenos recuerdos que malos. “Un día del amigo, la confitería estaba llena y yo tenía muchísimo trabajo. Un muchacho me avisó, porque yo no me había dado cuenta, que dentro de la cocina había un montón de regalos para mí. Ese fue un día muy lindo”. Daniel, a sus 53 años no se imagina trabajando en otro rubro. “Muchas veces me pregunté: Si dejo de trabajar de esto ¿qué hago?, y no me imagino nada. Cada persona y cada mesa es un mundo diferente. Está el que pasa apurado y está el que te cuenta cosas. Hay gente que hasta ha llorado conmigo. Parejas que se pelean, gente que ha perdido un familiar, y también los que comparten un buen momento. Me han invitado al casamiento parejas a las que les “hice gancho”. No pude ir, porque trabajaba. Pero me volvieron a invitar para los 15 años de sus hijas.”