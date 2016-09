Cursos en la Sociedad de Fomento Gral. San Martín, de Savio

Una buena noticia para la localidad de Maquinista Savio. Los responsables de la Sociedad de Fomento General San Martín, ubicada en Jilguero 1193 de esa localidad, se pusieron en contacto con Desarrollo Social de la Nación y mediante gestiones llevadas adelante por su presidente, Ramón Piriz y su secretaria, Claudia Rognone, lograron que nación les haga llegar cursos de capacitación para cooperativistas y para todos los vecinos que quieran participar.

Consultado el Director Nacional del Ministerio de Desarrollo Social, Leandro Costa, éste refirió a que el objetivo principal de estos cursos es capacitar a los cooperativistas para la culminación, junto con el aporte económico del organismo nacional, de las 274 viviendas que hoy están frenadas en Maquinista Savio.

El primer curso que comenzó ayer es el de “mantenimiento y refacción del hogar”, con una concurrencia ampliamente superada de gente que quiere capacitarse. Habrá varios cursos, entre los que se pueden nombrar el de electricidad.

La capacitación la dicta UOCRA, a través de la unidad ejecutora a cargo de Matías Kelli.

“Me reuní con el coordinador Agustín Pandolfini, quien supervisará las capacitaciones. Estoy muy contento porque los cooperativistas van a ser capacitados para solucionar problemas de sus propios vecinos. Me satisface que no se haga política con los trabajadores. No van a tener que concurrir a ningún acto para mantener su fuente de trabajo”, expresó el Director Nacional.

Leandro Costa dejó constancia que va a conocer a las distintas cooperativistas del distrito y a los jefes de cooperativas para conocer sus necesidades en cuanto a capacitaciones y cómo les va en los cursos que se dictarán.

“El objetivo prioritario es terminar con las 274 viviendas de Savio. El aporte de nación para su culminación y el trabajo de los mismos vecinos hace que miremos hacia el futuro con un sentido más cooperativo. Tanto la Provincia, como la Nación, tienen puesto sus ojos en nuestro distrito y están colaborando en nuestro crecimiento. Están llegando las obras, poco a poco los vecinos van ver los frutos”, comentó.

Por otra parte, Costa adelantó la visita al distrito que Santiago López Medrano, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, quien estará hoy en Escobar. “El Ministro viene a Escobar a entregar subsidios de parte de la Provincia a entidades del distrito. Es importante que la gente sepa que desde la Provincia y desde la Nación están llegando cosas para los vecinos”, culminó el Director Nacional de Desarrollo Social.