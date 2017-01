Cuatro días sin luz en El Cazador

Siguen pasando las horas y la empresa no se hace cargo. Tras el intenso temporal, cientos de postes de energía eléctrica en todo el distrito quedaron tumbados, inclinados, o fueron arrancados de cuajo; y los cables de electricidad en peligrosa tensión, o directamente cortados.

Por supuesto, el barrio parque El Cazador de Escobar no solo no fue la excepción, sino que se trata de una de las áreas más afectadas por los desastres causados por las tormentas.

Allí, gran cantidad de viviendas continúan hasta el momento sin suministro de energía eléctrica y, por ende, en algunos casos sin agua. Un ejemplo es la calle Andrade al 1650, donde se encuentra un poste inclinado con cables cortados y otros peligrosamente en tensión. Allí, hace ya cuatro días que Edenor no da respuestas para solucionar el problema de los vecinos, que por el momento siguen sin luz.

Hasta el horario de cierre de esta edición, personal de Defensa Civil se encontraba abasteciendo a los vecinos de agua potable, entregando bidones en las zonas afectadas.