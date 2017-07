Conferencia del intendente Sujarchuk

Ayer el intendente Sujarchuk brindó una conferencia de prensa ante medios de Escobar y de la región. Se refirió al fallecimiento de un paciente en la UDP de Garín, que generó una manifestación de un grupo de vecinos frente a la Unidad de Diagnóstico Precoz.

El jefe de gobierno comunal narró los hechos ocurridos e, incluso, confesó que los funcionarios municipales solicitaron una autopsia. De acuerdo a lo informado desde el municipio, y reflejado en El Diario de Escobar en la edición anterior, los informes preliminares indicarían que la muerte se debió a una ruptura de aneurisma cerebral con hemorragia intracraneana. “Esto revela que no existió mala praxis por parte del cuerpo profesional que aplicó durante 50 minutos las técnicas de reanimación cardiopulmonar que establece el protocolo médico para este tipo de casos”, afirmó el comunicado.

“Quiero destacar la actitud de la mujer del paciente y de buena parte de su familia, que en medio de tanto dolor entendieron que los equipos de la Municipalidad estaban a su lado. Desde que asumimos la gestión siempre trabajamos igual, acompañando a nuestros vecinos cuando necesitan de la presencia del Estado en momentos de angustia”, explicó Sujarchuk, quien mantendrá una reunión con los seres queridos del fallecido para ponerse a disposición de ellos en todo lo que haga falta.

Por otra parte, el intendente aprovechó la presencia de los medios para destacar “el crecimiento, en cantidad y calidad, del sistema sanitario de la Municipalidad de Escobar” y respaldó el accionar del equipo médico de la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Garín.

“En estos 18 meses el sistema de salud del partido de Escobar pasó de atender 600 mil a 1.8 millones de consultas. Esto habla de un crecimiento exponencial en cantidad, pero también en calidad porque la transformación es sustancial en materia de equipamiento, tecnología y capacidad de los equipos profesionales que hoy atienden a nuestros vecinos. Hoy estamos atendiendo una demanda que antes no tenía dónde ir. Toda muerte que ocurre en nuestro distrito me provoca un profundo dolor, y por eso mismo no voy a dejar que los caranchos de la política la utilicen de manera inmoral para desprestigiar el buen nombre de la UDP, una de las instituciones más importantes que estamos construyendo en nuestro municipio”, explicó Sujarchuk, acompañado por el subsecretario de Salud, José Luis Pérez; la directora de la UDP Garín, Dolores Ouviña; el coordinador de la UDP, Pablo Durán, y el director de Defensa Civil, Juan Carlos Toledo.

El intendente detalló que la UDP Garín recibe 500 pacientes diarios y la UDP Pediátrica Savio, 350, cifras notoriamente superiores a las 280 consultas al día que atiende el Hospital Provincial Erill. En paralelo, destacó que el sistema de emergencias pasó de atender 40 casos por día a 130 diarios, que incluyen urgencias de PAMI, IOMA y AUSA, situaciones que antes no tenían cobertura municipal.

Sujarchuk anunció que en los próximos días la empresa Edenor instalará el medidor correspondiente y la UDP Garín podrá sumar el servicio de tomografía y ampliar el horario de atención de ecografías. “Salvar vidas no tiene precio, pero representa un costo para el municipio. Igual nosotros asumimos el desafío desde el primer día de gestión porque entendemos que garantizar una salud pública de calidad era una vieja demanda de todos los escobarenses. No digo que estemos en el punto ideal y sabemos que todavía falta mucho, pero creemos que vamos por el camino indicado para alcanzarlo”, enfatizó.