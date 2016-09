Comenzó el sueño Federal para Sportivo Escobar

Se oficializó el comienzo a la pretemporada del equipo de cara al próximo Torneo Federal. Es por eso que RadioDeportes dialogó con su entrenador, Gabriel Marcato, para conocer más sobre la nueva etapa del club. Actividades, horarios y trabajo del nuevo elenco albiceleste.

Con la amabilidad que lo caracteriza, un Marcato ilusionado se presentó ante todos los jugadores. Cabe destacar que además de las caras conocidas: Victorio Dente, Cristian Devoto, Rubén Runke, Francisco Ruiz, Agustín Machado, Juan Pablo Ojeda y Bautista Lluch, se sumaron Facundo Madoz, Juan Cruz Gallardo, José Peralta y Nahuel Ledesma. En la misma presentación, Gustavo Bruno, presidente de la institución, también abrió con unas palabras para encarar la próxima era lo mejor posible.

“Es un momento para disfrutarlo, porque volvemos a un torneo federal después de varios años. Creo que es un campeonato en donde Sportivo se merece estar por historia y por todo lo que se hizo en los últimos 15 años dentro de una cancha de básquet. Encaramos esta pretemporada con muchísima ilusión para estar en un torneo tan importante como el Federal. Esto era algo que veníamos deseando los últimos años, y hoy llego el día de la presentación de los jugadores y del plan de trabajo. A partir de ahora tenemos que formar el mejor equipo y ser lo más competitivo posible en la categoría”, arrancó la charla Marcato.

-¿Es un gran desafió armar un equipo casi nuevo y que funcionen en la cancha?

Son jugadores que conozco, eso es un plus a favor. El único al que no vi jugar demasiado es a Peralta, los demás ya los conozco. El regreso de Madoz me da mucha felicidad, más allá de lo deportivo, lo aprecio como persona y sobre todo lo que dio por el club. Además, se hizo un esfuerzo titánico para tener este equipo sabiendo que el presupuesto nuestro debe ser el más austero. También sé, que nos va a costar todo muchísimo pero confió en todos los jugadores que hoy están y sé que van a dar todo.

-¿La pretemporada arranca en el predio “Doble Cinco”, y cuantas horas diarias serian?

Tenemos varias evaluaciones por hacer y comenzamos el trabajo fuerte en Loma Verde. Agradecerle a Gustavo Rizzo y a Marcelo Zucullini ya que desinteresadamente nos han ofrecido el lugar. La idea seria, que entre el Gimnasio y trabajos en cancha sumen 3 horas diarias.

-¿Este va a ser el plan de trabajo de toda la pretemporada hasta que estén los fixtures?

Si, lamentablemente no se sabe el inicio ni zonas y tampoco el fixture, pero nosotros tenemos que a mediados de octubre va a comenzar el torneo.

– Estamos acostumbrados a ver los Provinciales, ¿qué diferencias hay con el Federal?

Yo creo que hay mucha más intensidad. Vamos a jugar con equipos de mucha más talla y casi profesionales. Tal vez lo más parecido al Provincial son los últimos juegos en donde uno disputó semifinales y finales de playoff. Las series con Regatas de San Nicolás o los juegos con Unión de Mar del Plata, de ese nivel para arriba será el Federal. Con jugadores de mucha experiencia, y que han tocado Liga Nacional. La diferencia es grande, pero lo más importante para nosotros es tener una idea de juego y exigir siempre al rival.