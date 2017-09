CITES debió batallar para quedarse con la victoria

El Club Italiano de Escobar se enfrentó por la undécima fecha de la rueda campeonato de la tercera categoría de la Federación Metropolitana de Voley al Club Deportivo Morón, a quien derrotó en cinco sets (25-18; 20-25; 20-25; 25-20; 15-8) y luego de ir en desventaja por 2 a 1.

Los primeros instantes de Italiano no fueron de lo mejor. El equipo ingresó algo tibio, se le hacía difícil poder atacar con claridad y a raíz de eso llegaban algunos errores, que le permitieron a Morón ser quien dominara las acciones (12-9), aunque nunca pudo despegarse del todo en el tablero, lo que le permitió a las dueñas de casa ir corrigiendo las falencias, acomodarse y a partir de ahí de a poco ir creciendo, primero para pasar al frente por 19-14, para luego quedarse con el primer parcial por 25-18. En el arranque del segundo, las Tanas se encontraban con mayor seguridad y confianza, enseguida se encontraban 5 a 1 arriba- Todo parecía indicar que el golpe del primer set inclinaba las cosas a su favor, sin embargo la visita se recompuso, empezó a jugar de igual a igual, equiparó las acciones y sobre el final fue cuando se mostraron con mayor firmeza, lo que provocó que se queden con el segundo set por 25-20.

El hecho de haber podido quedarse con el set anterior mostrando una solidez defensiva y siendo superiores, hizo que las jugadoras del Gallo se sientan cómodas, mientras que las dirigidas por Gabriel Petitti se encontraban en un momento complicado, porque pelaban de igual a igual, pero sin podes desplegar todo su vuelo. Por eso tras el segundo tiempo técnico y al igual que en el asalto anterior, a la hora de cerrar el tercer capitulo, Morón fue quien piso el acelerador al fondo, quedándose con el otra vez por 25-20.

Tras dar vuelta la historia, todo era ilusión y esperanza en la visita, pero las escobarenses supieron permanecer con la mente en el partido y no se iban a entregar tan fácilmente jugando en su casa. El equipo siguió buscando, intentando volver a tomar las riendas del partido y por eso las cosas una vez más eran muy parejas y así lo fueron a lo largo de gran parte del set, hasta que tras encontrarse 19 iguales, las locales entendieron que era el momento de sacar adelante la historia y ahora si lograron imponer su juego para quedarse con el cuarto por 25-20 y llevar todo al quinto.

Luego de sacar toda la garra y no bajar los brazos, Italiano salió a jugar el tie-break con los dientes apretados, llevándose por delante a su rival, lo que le permitió acomodarse 8-4. Con le ventaja en su favor, las Tanas supieron manejar la diferencia conseguida ante un Morón que hizo todo lo que pudo por volver a meterse en el partido, pero que nunca lo pudo hacer y por eso CITES se terminó quedando con el triunfo por 15-8.

Síntesis

Italiano (3): Gaibisso, M; Sosa; B; Medina, S; Núñez, A; Oliva, M; López de Abrantes, Y (FI); Rojas, M; Almada, A; Melchori, J; Giménez, B. DT: Gabriel Petitti.

Moron (2): Alfonzo, E; Zorzoni, L; Patanchon, C; Lobos, V; Rodríguez, S; Serrayto, A (FI); Soto, E; Pizzo, A; Maldonado, P; Rodríguez, L. DT: Mauro Temas.