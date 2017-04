Charla sobre políticas contra el narcotráfico y seguridad nacional organizada por Leandro Costa

El lunes por la tarde-noche, en un salón de eventos ubicado en pleno centro de Belén de Escobar, la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presidió una charla enmarcada dentro del Ciclo de Conferencias que está impulsando el equipo local de Cambiemos. En este caso se trató de “Políticas contra el narcotráfico y de seguridad nacional” que fue amenamente explicada adelante por la ministro.

La charla fue organizada por el concejal y presidente del bloque Cambiemos del H.C.D. escobarense, Leandro Costa, quien realizó una introducción a la jornada mencionando que la misma es una de varias charlas que se darán en el marco de un Ciclo de Conferencias sobre políticas públicas de la que participarán los diferentes ministros y funcionarios nacionales así como también provinciales.

“Este ciclo de charlas tiene que ver con la necesidad de comunicar con claridad todas las cuestiones de gobierno. En una época donde la gran cantidad de información hace que la gente se encuentre paradójicamente desinformada, es bueno que los protagonistas de nuestro gobierno estén presentes para responder las dudas de los vecinos, es bueno que pueda generarse este intercambio entre la ciudadanía y sus representantes” señaló Leandro Costa al iniciar la conferencia.

Estuvo también el senador y presidente del bloque Cambiemos de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, quien en su intervención expuso acerca de las políticas en materia de seguridad que se desarrollan en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro Cristian Ritondo.

“En nuestra provincia durante 27 años se miró para otro lado y tuvo que venir una dama, una gobernadora, para hacer lo que otros hombres, varones (barones del conurbano), no se animaron nunca hacer. Por supuesto que es un trabajo mancomunado con la justicia, porque no se trata solo de poner más policías en las calles sino también, al mismo tiempo, mayor y mejor justicia…”

Patricia Bullrich fue clara en detallar las acciones que se están llevando adelante para darle batalla a los mercaderes de la droga, así como también las tareas concretas que se están desarrollando en el distrito respecto al acompañamiento de las fuerzas de seguridad local.

Bullrich se refirió a los diferentes avances que se estan haciendo desde el Ministerio de Seguridad especialmente a partir de la incorporación de diferentes tecnologías para el control de fronteras así como también a partir de diferentes programas y cambios en la legislación promovidos desde el gobierno. Entre ellos la implementación de un programa de intercambio de prácticas entre las diferentes fuerzas de seguridad de las diferentes provincias, así como la interrelación de cada uno de los programas se seguridad provinciales con el accionar de las diferentes fuerzas federales apostadas en cada uno de los distritos.

Entre otras cosas, Bullrich manifestó que “lamentablemente no podemos decir que somos un país de tránsito, Argentina es un país que hoy en día exporta droga a muchos lugares del mundo. Y el primer día de nuestra gestión hemos reconocido el problema del narcotráfico como una de las principales dolencias de nuestro país, porque realmente no sirve de nada seguir mintiéndonos y negando esta realidad, que es necesario enfrentar”.