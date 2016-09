Atlético Escobar se quedó con el clásico y desató la fiesta

Con un penal bien ejecutado por Nicolás Stampone, los de Ingeniero Maschwitz vencieron merecidamente 1 a 0 a Sportivo Escobar en el nuevo clásico de la ciudad. El público local desató el festejo una vez que Ascenzi decretó el final de un partido que terminó caliente.

Con realidades similares, ambos equipos encararon de antemano este juego como un punto de inflexión, ya que si bien están lejos de los puestos de ascenso, matemáticamente todavía es posible para ambos pelear por los primeros lugares. Y bajo este contexto de aparente paridad, se dio un partido con un claro dominador, sobre todo en la primera mitad, porque Atlético por momentos fue muy superior a Sportivo.

Desde el vamos, los del Tano Stampone ejercieron una presión incansable sobre la salida de Sportivo, que varias veces intentó ser prolijo intentando jugar por abajo. Los tres delanteros del local ahogaban cada posesión del albiceleste, que durante el primer tiempo ni siquiera exigió a Cupparo. En cambio quien se erigió en la figura excluyente en el primer tiempo fue Matías Zabala, quien salvó en cinco ocasiones el arco del equipo dirigido por García Carmona (Picullo se ausentó por una operación programada).

Atlético, sin mostrar nada de otro mundo, fue un conjunto solidario para recuperar la pelota y a partir de ello, generar peligro. Las más claras fueron un par de remates de media distancia que Zabala desactivó volando espectacularmente. Pero el uno visitante también le sacó un mano a mano a Luna, además de contar con la suerte de que el travesaño estuvo a su favor en una oportunidad.

Para colmo de males, Sportivo sufrió la lesión de Cabrera, el encargado del cambio de ritmo en ataque. En tanto que en la última acción antes del entretiempo, quien se lesionó y tampoco pudo continuar fue el lateral derecho de Atlético, Gallo.

Que el segundo tiempo haya comenzado 0 a 0, se debió exclusivamente a Zabala, pero rápidamente el local se terminaría encontrando con la ventaja por decantación. En uno de los tantos remates de Atlético, la pelota pegó en el brazo extendido de Nicora. Ascenzi no dudó en sancionar penal, que fue cambiado por gol por intermedio del hijo del técnico, Nico Stampone.

Cuando el juez cobró penal, desde el banco de Sportivo hubo airadas protestas que fueron observadas por el asistente Pernoct, quien avisó a Ascenzi. El apuntado, y expulsado, fue el lesionado Cabrera.

A partir de ese instante, Sportivo fue a buscar el empate, aunque sin muchas ideas, con ímpetu y ganas. La más clara fue poco después del gol, en una acción que Yorio cabeceó y se la sacaron en la línea, para que luego volviera a cabecear Zurkowski con riesgo para el arco de Cupparo. Sacando esa situación, Sportivo careció de chances verdaderamente claras, y tampoco las tuvo Atlético para liquidar.

A diferencia de la primera mitad, en el complemento el juego se volvió más áspero y conversado. Esto derivó en una roja por lado en la misma jugada: el recién ingresado en Sportivo, Balbi, y Bogao en Atlético. Los últimos minutos encontraron a Sportivo desesperado por el empate pero lejos de conseguirlo.

En definitiva, fue un triunfo muy valioso desde lo anímico para un Atlético Escobar que viene en levantada y comienza a cosolidarse como equipo. Sportivo sufrió ausencias importantes y eso repercutió en el juego, sobre todo en ofensiva.

Síntesis

Atlético Escobar (1): L. Cupparo (c); N. Gallo, A. Trejo, A. Burgos, B. Luque; M. Bogao, N. Cupparo, M. Campos; N. Stampone, F.Luna y M. Burgos. DT: Mario Stampone.

Gol: 10 ST: N. Stampone (de penal).

Cambios: D. Viera x N. Gallo; F. Flores x M. Campos; M. Ribarola x N. Cupparo.

Amonestados: M. Burgos, F. Flores.

Expulsado: 38 ST: M. Bogao.

Sportivo Escobar (0): M. Zabala; M. Paz, G. Mosto (c), A. Nicora, N. Juarez; M. Zurkowski, F. Arriondo, B. Palomino; A. Cabrera; B. Itabel y E. Yorio. DT: Mariano García Carmona.

Cambios: S. Azcona x A. Cabrera; B. Paez x B. Palomino; C. Balbi x M. Paz.

Amonestados: N. Juarez, F. Arriondo, M. Zurkowski, A. Nicora, G. Mosto, E. Yorio, S. Azcona.

Expulsados: 9 ST: A. Cabrera (ya había sido sustituido) y 38 ST: C. Balbi.

Árbitro: Mariano Ascenzi. Asistente 1: Gastón Pernoct. Asistente 2: Fabián Acosta.

Sub 20: Atlético Escobar 5 – Sportivo Escobar 1