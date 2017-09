Arrancó la 2° Feria del Libro, el Arte y la Cultura de Escobar

Entre los autores que participarán de la Feria se destaca la presencia de Víctor Hugo Morales, con “Papel Prensa”, de Maitena Aboitiz con “Cerati en primera persona”, del Rudy con “La Pesada Gerencia” y de Gustavo Campana y su “Prontuario”.

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró la 2º edición de la Feria del Libro, el Arte y la Cultura de Escobar, que se desarrollará hasta mañana en la Plaza San Martín de la localidad de Belén.

Organizada por la Municipalidad y con entrada libre y gratuita durante las tres jornadas, este año la feria lleva por nombre “Leer te libera” y contará con una variada agenda de actividades, que incluye stands con más de 40 editoriales independientes, la presencia de distintos escritores para presentar sus respectivas obras, talleres de capacitación, muestras, conferencias, espectáculos musicales y entretenimientos para toda la familia.

“Estoy muy feliz de ver otra vez hecha realidad la Feria del Libro, el Arte y la Cultura de Escobar. Creo firmemente que leer y escribir no es sólo para los intelectuales sino que debe ser un ejercicio permanente para todos los ciudadanos. Y este quiere ser un mensaje sobre todo para los adultos, porque es nuestra responsabilidad transmitirles a los jóvenes y a los chicos el placer de leer lo que nos guste, sea el género que sea. Es fundamental tener la capacidad de tomarse un tiempo para

leer porque no sólo ejercitamos la mente sino también el alma. Y

revalorizar a los libros en tiempos donde la tecnología parece

reemplazarlo todo”, afirmó el intendente en su discurso de apertura, antes de recorrer la enorme carpa montada sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Entre los autores que participarán de la Feria se destaca la presencia de Víctor Hugo Morales, con “Papel Prensa”, de Malena Aboitiz con “Cerati en primera persona”, del Rudy con “La Pesada Gerencia” y de Gustavo Campana y su “Prontuario”. Todos ellos ofrecerán una charla abierta al público y luego firmarán ejemplares de sus libros.

También, coordinado por el Departamento de Orientación Vocacional del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se brindará, en distintos días y horarios, el taller “¿Cómo hago para elegir una carrera?” dirigido a los jóvenes de los últimos años del nivel medio, y para los adultos mayores el taller “Todos tenemos una historia que contar”.

“Este tipo de exposiciones representa la intención de esta gestión de gobierno de fomentar la lectura y de poner la cultura al alcance de todos. Por eso quiero invitar al el pueblo de Escobar a participar de esta fiesta, a difundirla y a estimular la lectura. Y a dimensionar la importancia de que más de 3000 chicos de todos los colegios visiten una Feria del Libro no ya en la Rural de Palermo sino en la plaza del lugar donde elegimos vivir y donde nos gusta vivir”, agregó Sujarchuk.

Para el cierre de la Feria del Libro, el Arte y la Cultura de Escobar, el sábado a las 19.30 horas, está prevista la actuación de la cantante Daniela Herrero, quien desarrollará “Había una vez… Rock”, una historia cantada sobre el rock nacional para disfrute de toda la familia.