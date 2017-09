Ariel Sujarchuk supervisó obras de estabilizado en La Chechela

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió el barrio La Chechela de Belén de Escobar para supervisar los distintos trabajos de estabilizado de calles, zanjeo y limpieza en general que resuelven así una demanda histórica de los vecinos del barrio.

“En La Chechela, sólo en este año, estamos haciendo 2700 metros cuadrados de calles nuevas. Además instalamos luminarias, arreglamos plazas y ejecutamos muchísimas tareas de zanjeo, sobre todo porque había zonas que con poca lluvia se inundaban fácilmente y entraba el agua en las casas. Por eso los vecinos están contentos, no sólo con las tareas que se hacen desde el municipio, sino porque están entusiasmados al ver que si se organizan y trabajamos de manera conjunta, los resultados son buenos. Los impuestos que paga la gente vuelven en un mejor servicio gracias a las obras que hace la Municipalidad”, manifestó Sujarchuk, acompañado por su esposa y candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Laura Russo; el secretario de Desarrollo Territorial, Carlos Ramil; el director de Defensa Civil, Juan Carlos “Chicharra” Toledo y cientos de vecinos.

Las labores ejecutadas brindan respuesta a los repetidos y viejos reclamos que presentaron, incluso aportando informes técnicos que exteriorizaban las problemáticas y necesidades de esas manzanas, más de 40 familias de la zona ante las anteriores gestiones municipales. Las tareas de estabilizado incluyen unos 1000 metros que se reparten entre las calles Patricias Mendocinas, Lamadrid, Brasil y General Paz. Además, en dicha extensión y en ambos lados de las calles, se efectuó el zanjeo así como la limpieza de terrenos baldíos que anteriormente eran basurales.

“No olvidemos lo que antes pasaba en Escobar. Ahora, con semejantes lluvias como las del fin de semana, el distrito no se inundó. Y eso no es casualidad ni magia. No se inundó porque estamos trabajando a destajo, ensanchando y limpiando los zanjones, dragando los arroyos, construyendo reservorios. Y sobre todo porque estamos llevando adelante un cambio cultural y los vecinos ahora saben perfectamente a qué hora pasa todos los días el camión recolector de basura. A pesar de que falta muchísimo por hacer, estamos avanzando y demostrando que si tiramos todos para el mismo lado Escobar florece”, concluyó Sujarchuk.