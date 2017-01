Ariel Sujarchuk supervisó mejoras en los barrios

El intendente supervisó las tareas de puesta en valor del centro de salud Eva Perón y los trabajos de estabilizado de calles en los barrios Amancay y Stone, en las localidades de Maquinista Savio y Belén, respectivamente.

En una de sus habituales recorridas, Sujarchuk llegó al centro de salud Eva Perón, en Maquinista Savio, donde el municipio realiza la puesta en valor del lugar. Allí se renuevan los sanitarios, las salas de atención y el mobiliario, se trabaja en una nueva instalación eléctrica, se pintan las paredes y las aberturas, entre otros arreglos.

Desde allí Sujarchuk caminó los 870 metros de consolidado de suelo que el municipio realiza sobre la calle El Picaflor, entre Las Dalias y Los Gladiolos, sobre Los Tulipanes, entre El Colibrí y El Hornero, y sobre El Picaflor, entre Los Tulipanes y Los Claveles.

“Estamos transformando en calles transitables lo que antes eran pasadizos a partir de tareas de consolidado que después nos permitirán hacer un tratamiento especial de la base y así quede en condiciones óptimas para ser asfaltadas en el futuro. Amancay es uno de los barrios que necesita de mucha presencia del estado municipal y por eso nosotros estamos aquí, comenzando este nuevo plan 2017 de mejoramiento de calles con el objetivo de hacer 400 cuadras nuevas para el partido de Escobar”, explicó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Territorial, Carlos Ramil; el secretario de Planificación e Infraestructura, Diego Benítez, y el concejal y coordinador de la UGC 15, Hugo Cantero.

Luego el intendente se dirigió al barrio Stone de Belén de Escobar. Allí, con la coordinadora de la UGC 5, Emilce Gutiérrez, verificó el avance de las obras de los 960 metros lineales de consolidado de suelo que se realizan sobre la calle Sargento Cabral, lo que significa una mejora fundamental para la interconexión de los barrios Stone, Villa Bourdet, Villa Marconi y San Luis.

Además de la rehabilitación y el mejoramiento de la calzada, la Municipalidad realizó corte de pasto en veredas y espacios públicos, además de zanjeo, perfilado, entoscado y limpieza integral sobre Sargento Cabral, entre Malvinas Argentinas y Los Topacios, Río Grande entre San Lorenzo y Sargento Cabral; y Ceferino Namuncurá entre Víctor Hugo y las vías del ferrocarril.

“Conocemos en qué estado están los barrios y sabemos que siempre son más las necesidades que las posibilidades. Pero en un avance histórico estamos destinando recursos municipales como nunca antes se hizo en Escobar. Siempre digo que del barro no sólo se sale con asfalto, sino también con trabajo y con educación. En barrio Stone muchas veces cuando llueve la gente no puede ir al trabajo y los chicos no pueden ir al colegio por el estado de las calles. Eso se va a terminar pronto. Tirando todos para el mismo lado y con gestión, Escobar florece”, concluyó Sujarchuk.