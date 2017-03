Ariel Sujarchuk presentó el PEV 2

Acompañado por una gran cantidad de vecinos, el intendente Ariel Sujarchuk presentó el Programa Escobarense para la Vivienda (PEV 2), cuyo objetivo es facilitar a los ciudadanos residentes en el municipio de Escobar el acceso a mejores condiciones habitacionales.

“En campaña prometimos que íbamos a municipalizar este programa y estamos cumpliendo. No vamos a hacer demagogia diciendo que en poco tiempo vamos a saldar deudas históricas, pero sí empezaremos a achicar esa gran brecha social y a ampliar derechos para todos los vecinos, y en especial para aquellos sectores más necesitados. Este proyecto es para el techo, para ponerle cerámica a los pisos, para construir una habitación más. Nosotros queremos ser hacedores de sueños, buenos intérpretes de las voluntades de los vecinos y profundamente sensibles ante cada una de sus problemas. Queremos que no haya un sólo escobarense

con la necesidad de remodelar su casa que no sepa que al lado suyo tiene al Estado municipal dándole una oportunidad histórica para cumplir su deseo”, enfatizó Sujarchuk, quien encabezó el acto en el salón Cristal de Maquinista Savio, junto al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; concejales de distintos bloques políticos, funcionarios municipales, coordinadores de las UGC y representantes de las cámaras industriales y comerciales, del ámbito de la educación y la salud, y autoridades de entidades religiosas y de bien público del partido de Escobar.

El PEV 2 está destinado a grupos familiares en situación de vulnerabilidad social, que no tienen posibilidad de acceder a los

materiales necesarios, por lo que requieren del acompañamiento del Estado municipal. A tal fin, el municipio dispuso el acceso a tres

módulos de mejoras, financiadas a partir de 12 ó 18 cuotas que rondan los 1000 pesos y cero por ciento de interés. La inscripción comienza el lunes 3 de abril en tres unidades de gestión comunitaria (UGC): 2, 5 y 8, todas de Belén. En las próximas semanas la inscripción llegará a las otras localidades.

El primer módulo es para mantenimiento y mejoras del inmueble. Se podrán seleccionar los materiales de dos de los cuatro kits que permiten pintar ambientes, hacer el revoque de paredes, reparar carpetas o instalar sanitarios. El segundo módulo comprende los insumos para el cambio de techo de una superficie de 40 metros cuadrados. Y el tercer módulo consiste en los materiales para la construcción total de una habitación de hasta nueve metros cuadrados.

Por otra parte, unas 150 familias ya se anotaron en el PEV 1, el plan de construcción de 94 unidades habitacionales para facilitar el acceso de las familias del distrito a su primer hogar, lanzado por el intendente Ariel Sujarchuk el 1º de marzo. El programa recibe alrededor de 80 consultas diarias de interesados en conocer los requisitos y la documentación a presentar. Para anotarse, hay tiempo hasta el viernes 28 de abril.