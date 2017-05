Ariel Sujarchuk entregó al Hospital Erill el dinero recaudado por el partido a beneficio

En un emotivo acto, el intendente Ariel Sujarchuk entregó a las autoridades y a la cooperadora del Hospital Provincial Erill la recaudación del partido a beneficio organizado por la Municipalidad de Escobar y del que participaron ex futbolistas, artistas y famosos. La suma, que asciende a $231.900 a partir de la venta de 2342 bonos contribución, ayudará a reducir las distintas urgencias que aqueja el buen funcionamiento del centro de salud de la región.

“Con alegría y entusiasmo, hubo mucha participación de la comunidad de Escobar para ayudar al Erill. Pero sé que en nuestro municipio hay muchos corazones solidarios y sé que muchos más se van a sumar a este tipo de iniciativas en el que todos tenemos la misma camiseta y tiramos para el mismo lado, el de alcanzar una salud pública de calidad que atienda las demandas de los que más la necesitan”, explicó Sujarchuk, quien anunció que el próximo domingo 17 de septiembre se realizarán la

“maratón floral” para recaudar fondos en beneficio del hospital.

El pasado 6 de mayo, en el polideportivo Luis Monti, unas 2.500 personas presenciaron el partido solidario, que contó con las actuaciones de Ariel Ortega, Diego Latorre, Rubén Capria, Peter Alfonso, Pablo Granados, Nazareno Casero, Rodrigo Noya, Carna, Nico Zuviría, Gustavo Conti y Samuel Nascimento. Conducido por Rama y Nati Jota, el final fue a pura música con Cumbia y Fuera y la banda de Nico Zuviría. Hubo sorteos, patio de comidas, feria de emprendedores y un stand para colaborar con el programa Escobar Hambre Cero, que busca garantizar la seguridad alimentaria y erradicar la desnutrición.

“Queremos agradecer al intendente y a todo su equipo de trabajo porque sin ellos este evento no se hubiera realizado, así como conseguir este dinero nos hubiera costado meses de esfuerzo. Tenemos una gestión municipal que siempre está al lado del hospital para todo lo que se necesita”, explicó el presidente de la Asociación Cooperadora, Armando Sguiglia.

Desde su asunción, la gestión Sujarchuk demostró un enorme compromiso con mejorar la grave crisis edilicia, de recursos humanos e insumos que atraviesa el hospital provincial. Además de donar $10 mil de su sueldo de manera constante desde marzo de 2016, el jefe comunal dispuso en marzo pasado la entrega de un subsidio municipal de un millón de pesos para afrontar las necesidades más urgentes que aquejan al Erill, como la de garantizar las guardias médicas y la provisión de insumos a sus pacientes. Además, desde el municipio se promueven constantes actividades solidarias que ayuden a paliar la crisis del centro de salud de la región.

“Estas acciones concretas, que no están pensadas para la foto ni para el Facebook, son en beneficio de la gente. Es el camino a seguir para desterrar de Escobar a la vieja política que piensa que si una gestión hace menos es mejor para sus aspiraciones políticas particulares. El cambio es cultural. Dejemos de lado las mezquindades y empecemos a trabajar juntos por el bienestar de nuestros vecinos”, concluyó

Sujarchuk.