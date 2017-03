Ariel Sujarchuk anunció el mejoramiento de quinientas calles

El plan de infraestructura 2017, consiste en la presentación de obras de pavimentación y repavimentación de calles, del mejoramiento a accesos a barrios con suelo y calles de tierra y de alumbrado público, en el que se hará la reconversión de tecnología abierta

Durante la tarde de ayer, el intendente Ariel Sujarchuk convocó a los vecinos en un salón ubicado sobre la calle Pringles. Allí, anunció el nuevo Plan de Infraestructura que consistirá en asfaltar 250 cuadras, y realizar el estabilizado en otras 250 cuadras. Además, mencionó que el avance se podrá realizar gracias a los fondos municipales.

Por su parte, se refirió al mejoramiento de los accesos a las distintas ciudades ya que “no se puede llegar al fondo si no tenés la entrada. Por eso mismo mejoramos el acceso en Escobar, la avenida Belgrano en Garín y vamos por Fructuoso Díaz”.

Asimismo, les pidió a los vecinos que colaboren para ser hacedores de soluciones. “Vamos a construir un Maquinista Savio mejor, Matheu, Maschwitz. Lo vamos a hacer poniéndonos los pantalones largos, sin demagogia, asumiendo la realidad”, y continuó: “El municipio de Escobar no para de crecer. En habitantes, demanda, necesidades y ahora también en su economía”.

El intendente hizo referencia al avance del centro de especialidades pediátrica, que ya se había construido en la gestión anterior. “No empezamos a hablar de pesadas herencias, sino sobre lo que hay. Poner ladrillo sobre ladrillo y hoy Savio tiene pediatra las 24 horas, y terminamos con ese verso de que no se puede. No solo tiene pediatra, tiene el mejor equipamiento. Los que tenemos hijos chicos, tenemos el mejor equipo de rayos que ya no es más de celuloide, ahora es para que directamente lo vea tu pediatra y eso no lo tienen ni en un centro privado. Lo tenemos acá, es público, gratuito y abierto a toda la comunidad. Eso es comprometerse con la salud”.

Entre los diversos temas de los que habló en el acto, también tuvo lugar para mencionar a los nuevos refugios, “ahora vamos por todo el recorrido del colectivo, y las calles de hormigón”.

Por último, se tomó un minuto para hablar detallar las nuevas luminarias en Maquinista Savio al decir que: “Gestionamos ante la Provincia de Buenos Aires la posibilidad de poder hacer el recambio de luces, esas que se queman todo el tiempo las reemplazamos por luces LED, todos sabemos que dan calor, pero que alumbran cinco o seis veces más y consumen cinco o seis veces menos. Sin que nos cueste un peso más, lo pagamos con el ahorro, lo que ahorramos en consumir con las luces LED, es lo que invertimos para realizar el recambio”, sentenció, adelantando que se instalarán 2.586 lámparas de última generación en las cinco localidades.