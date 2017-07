Arenal no pudo en su debut ante Honor y Patria

Por la primera fecha de la ABZC del Torneo Femenino, Deportivo Arenal recibió en su reducto a Honor y Patria de Capilla del Señor y allí las areneras cayeron 48 – 63 en un juego que las tuvo con un buen rendimiento, salvo en el tercer cuarto en donde erraron más de la cuenta y la visita aprovechó la situación para sentenciar la historia con un parcial de 7 – 14. La máxima anotadora de la noche fue Valdez con 18 unidades.

Con el habitual quinteto de la Liga de Merlo, Martín Miller fue buscando plantar bandera y comenzar con el pie derecho el cotejo. Pérez fue importante con sus lanzamientos iniciales y a ella se le sumó desde el perímetro Grianta y Rey, quienes con una bomba cada una lograron aprovechar el gran momento de Maine con su armado de juego. Del otro lado, Capilla respondió con Valdez y Guerra para no perder por mucha diferencia (12 – 8).

En el segundo cuarto las cosas no le salieron del todo a las areneras, que comenzaron a ver como la visita descantaba la diferencia y lograba el objetivo sobre el final que era pasar al frente. En Arenal, tanto Rey como Grianta seguían respondiendo desde el perímetro y a ellas dos se les volvieron a sumar Pérez y Maine, pero del otro lado la intensidad de Valdez más el aporte de Escobar fue torciendo el brazo y la resistencia de las locales y de esa forma se fueron al descanso con un ajustado 26 – 28.

Tras la charla técnica y alguna que otra rotación que comenzó a efectuar Miller, Arenal salió en búsqueda de dar vuelta el partido y volver a comandar las acciones, pero Valdez seguía encendida y comandaba a su equipo, que para colmo encontraba respuestas en Pereyra y Escobar. Las chicas de Maschwitz cometieron errores, se apuraron y la falta de precisión les jugó una mala pasada y por ello cerraron la etapa con un parcial adverso de 7 – 14 que se traducía en un 33 – 52, sentenciando prácticamente la historia.

Los últimos diez minutos a pura garra y amor propio, las dirigidas por Miller volvieron a ser las mismas del primer cuarto, con un mejor juego asociado, buenas cortinas y triangulaciones consiguieron conectar Maine junto con Avanzatti, Pérez y Boujon para poder imponer condiciones y llevarse el parcial con un 15 – 11 y caer 48 – 63.

Más allá de la derrota, hay que destacar la actitud que ponen las chicas ante la adversidad, dejando todo en cada pelota y siempre demostrándose que si no comenten tantos errores, la victoria podría haber llegado. El certamen comenzó y el objetivo es lograr entrar al podio y buscar pulir el sistema de juego para ir perfeccionándose.

Síntesis

Deportivo Arenal (48): A. Maine (13), M. Grianta (6), B. Pérez (12), M. Boujon (2) y M. Avanzatti (5) FI; R. Boujon, C. Nattero, E. Salvatierra, A. Coronel y V. Rey (10). DT: Martín Miller.

Honor y Patria (63): N. Escobar (14), D. Valdez (18), L. Escobar (9), V. Guerra (12) y S. Peralta (4) FI; L. Pereyra (6), B. Giménez, Y. Alegre. DT: Juan Pablo Montero.

Parciales: 12 – 8, 26 – 28 (14-20), 33 – 52 (7-14) y 48 – 63 (15-11).

Árbitros: Insaurralde – Montaldo.