Árbol no soportó el viento y cayó

Ayer por la tarde, fuertes ráfagas de viento azotaron los distintos puntos del partido. Si bien no fue una tormenta prolongada, en el breve lapso que duró, provocó destrozos importantes. Cuando promediaban las 19.00, sobre la calle Mitre se cayó un árbol de grandes dimensiones y terminó golpeando la parte trasera de un automóvil que circulaba por el lugar. Según informó una vecina en comunicación directa con este matutino, “el árbol era bastante grande, pero por suerte sólo le dañó la parte de atrás. No fue un accidente importante de casualidad. Pudo haber sido algo más desastroso”, detalló.

Esto ocurrió sobre la calle Mitre al 900, aproximadamente. De inmediato, se desplazaron bomberos voluntarios y personal de la municipalidad para encargarse de solucionar el problema. Asimismo, el viento terminó provocando que el árbol fuera arrancado de raíz.

Lamentablemente, no todo terminó ahí, ya que sobre la calle Peirano y la intersección con las vías, ocurrió un caso similar. Otro árbol cedió ante el fuerte viento, aunque en esta oportunidad, no fue de tan grandes dimensiones como el anterior.

Poste de luz caído

Definitivamente, el día de ayer no fue el más tranquilo de la semana para los servidores públicos del partido de Escobar. A lo largo de la tarde, todos los cuarteles se encontraban prestando servicio. Entre las diversas salidas que tuvieron, el cuartel central de Belén fue solicitado por un poste de luz que se encontraba caído sobre la calle Kennedy, y la intersección con Santa Teresita. Por el temporal, los servidores públicos de las ciudades como Garín, Matheu y Maquinista Savio se encontraban prestando servicio para situaciones similares y sin lugar a dudas, ayer sufrieron una tarde de intensos e incesantes operativos.