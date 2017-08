APOYO A LOS CANDIDATOS LOCALES DE P.F.

Días atrás el ex Juez Julio Cruciani estuvo en las oficinas de El Diario de Escobar. El precandidato a senador nacional por el Partido Federal llegó acompañado por Hernán Acosta y Cristian Cejas, precandidatos a concejales en Escobar.

“Yo se que los números no van a dar para que asuma como senador, pero estoy acá para apoyar a los nuevos candidatos. Tengo una edad en la que elijo dónde estar y si no me gustan los candidatos no voy. A los muchachos (Hernán Acosta y Cristian Cejas) los conocí, charlé con ellos y tienen mi apoyo para que aspiren llegar al Concejo Deliberante”, comenzó el ex juez.

Cruciani fue claro y conciso en sus apreciaciones : “Cuando yo era adolescente mi país, nuestro país, era la quinta potencia mundial. Fuimos, por lo tanto podemos volver a serlo. El problema es que han destruido este país maravilloso tanto la riqueza natural que tiene su suelo como también a la población. Eso hay que revertirlo. Se necesita sobre todo honestidad y dentro del rubro honestidad, además de la material, la honestidad intelectual, tener un mínimo de conducta. El sistema a los idoneos los tapa, tenemos una organización jurídica que en vez de ser un apoyo al hombre de pie es un ancla. Nuestros ascendentes eran todos inmigrantes, que entre todos hicieron este gran país, y a ellos les fue bien. Nuestros ancestros conformaron familias, obreros y ellos fueron la base de la clase media. Tenemos que volver a poner de pie al obrero y a la clase media”.

“Acá se gasta más de lo que entra, por eso no hay plata para los maestros, ni para los jubilados, ni para la policía… Han hecho una estructura enorme de crear puestos de clientelismo”.

“Todo esto ha llevado a que se vayan perdiendo valores. Hay que ir a las cosas lógicas, con sentido común. Conjuntamente con todo eso se va a restablecer por propia naturaleza el orden moral, por ejemplo el respeto de los hijos a los padres, del alumno al maestro. Es muy simple, no hay que complicarse la vida”.

Los candidatos que tenemos en Escobar son muchachos vecinales, que no vienen de la epidemia, son nuevos. Los largamos a la cancha y los apoyamos”, afirmó el ex Juez.

“Es difícil luchar contra el aparato. La gente se cansó del aparato. Como vecinos vamos a pelearla, quién más que nosotros sabemos lo que padecen los vecinos. La inseguridad, las calles de tierra, la falta de servicios”, expresó Hernán Acosta.

“La gente nos dice que prefiere elegir a un vecino común y no a las mismas caras de siempre, que las ven únicamente en época de elecciones y después se olvidan de las promesas. Le están arreglando las calles ahora, en época de elecciones”, agregó el candidato local.

“Aspiramos a lograr el piso en agosto, después pelear un lugar en el Concejo para representar a nuestros vecinos”, cerró Acosta.