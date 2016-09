“Acercarle la Justicia a la gente de Escobar”

Después de 20 años de lucha incansable Escobar tendrá un Juzgado de Familia, un Tribunal de Trabajo y un segundo Juzgado de Garantías. El senador Roberto Costa habló este lunes con Radio Líder y explicó los alcances de esta esperada noticia.

En exclusiva para el programa “La Mañana con Todos”, el Senador Provincial, señaló: “Tengo una alegría especial, porque después de veinte años de pelear por esto se hizo realidad. Porque el primer proyecto lo presenté en el año 1996, por un pedido del Dr. Capello, con la ayuda del Dr. Larrondo. Presentamos un proyecto solicitando un Juzgado de Familia para el Partido de Escobar. Desde hace tres semanas tenemos la Jueza. Ya está nombrada, falta que le tomen el juramento, que se disponga el lugar y se ponga en funcionamiento un Juzgado de Familia, lo que le significa a los escobarenses no tener que viajar mas a Zarate-Campana, por estos temas”.

El Senador explicó que ya en el año 96 Escobar tenía el 46% de los juicios que se generaban en el Departamento Judicial y ahora estamos en el 52%.

“Es decir ni mas ni menos que un acto de justicia. Veinte años después. Cada vez que fui legislador, volví a presentar ese proyecto. Fue aprobado en su momento y nunca se puso en funcionamiento ese Juzgado. Lo logramos en 8 meses, porque este Gobierno de María Eugenia Vidal tiene sensibilidad social y que por sobre todas las cosas entiende que hay que acercarle la Justicia a la gente, y está trabajando con mucha seriedad. Como su vocero o representante en el Senado se que entendió el reclamo y decidió, por medio del Ministro de Justicia, que esto se tenía que llevar adelante”.

Costa adelantó, además, que ya está dispuesto un 2do. Juzgado de Garantías en Escobar, cuyo Juez también está nombrado y se pondrá muy pronto en funcionamiento. Cabe recordar que Escobar tenía un solo Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Marino.

El legislador provincial recordó que hace tres años se aprobó para nuestro distrito el Tribunal de Trabajo, pero no se ponía en funcionamiento por un dictamen de la Suprema Corte que planteaba la imposibilidad de llevarlo a cabo.

“Cuando me hice cargo de la presidencia del concejo de la Magistratura hablé con el presidente de la Corte, y esta semana vienen a buscar un lugar donde se pueda situar y van a llamar este año a concurso para cubrir los cargos de los tres Jueces del tribunal. Esto es una excelente noticia no solo por lo que representa el traslado para los trabajadores a Zarate-Campana o San Martín sino por lo sobrecargado que están los tribunales, hay que tener en cuenta lo que se tarda en llegar a una audiencia de vista de causa, lo que significa la pérdida de tiempo para el trabajador y para los empleadores también porque en definitiva los juicios tienen dos partes. Creo que el año que viene esto ya estará en funcionamiento. Este caso tarda mas porque hay que llamar a concurso, tienen que presentarse a rendir examen, después se eligen las ternas y después se nombran los Jueces. Yo calculo que el Tribunal, si tenemos suerte, el año que viene va a estar funcionando. Lo importante es que ese dictamen negativo que tenía de la Suprema Corte hoy ya no existe. Ellos entendieron que Escobar tenía mas causas que las que figuran en las estadísticas del departamento judicial. Y esto era por una sencilla razón. La gente da el domicilio del abogado patrocinante que eran de estos departamentos y por eso Escobar aparecía que solo un 22% de los litigantes eran de Escobar. Cuando en realidad se comprobó que son casi el 50%”.

El senador Costa resaltó la importancia de estos tres logros para nuestro distrito y agregó: “También estamos trabajando para plantear la creación de un nuevo Departamento Judicial entre Pilar y Escobar. O sea, Pilar dejaría de depender de San Isidro y Escobar de Zarate-Campana y haríamos uno entre los dos. Ya lo hemos hablado con el Ministro de Justicia y lo estamos trabajando con el presidente del bloque del Frente Renovador, senador Donofrio, que vive en Pilar. En cualquier momento lo estaremos presentando. Aunque sabemos que esto va a llevar mas tiempo…. Hay un equipo de Gobierno, que mas allá de las dificultades trabaja en conjunto. Yo estoy muy contento de formar parte del gobierno de María Eugenia y del equipo de Macri porque veo que vamos transformando en realidad un montón de cosas. Más allá de que falta muchísimo, porque todo estaba mal. Hoy mas que nunca estoy muy atento a todo lo que pasa en la Provincia porque soy el vocero de la Gobernadora en el Senado, pero me tomo el tiempo para decirles que todo lo que estaba pendiente para el Partido de Escobar se comienza a realizar”.

Graciela Zorrilla