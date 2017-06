A las areneras se les escapó sobre el final

Por la quinta fecha del Torneo Femenino de la Liga de Merlo, Deportivo Arenal visitó a Laureles, rival que llegaba con la misma performance que el arenero (2 ganados y 2 perdidos) y el juego era trascendental para ver quien de los dos no le perdía pisada a los punteros (Los Indios y Haedo). El cotejo fue parejo, pero las locales terminaron llevándose el triunfo por 48 – 38.

El primer cuarto las cosas le salieron bien a Arenal, que con sus penetraciones comenzó a cargar de faltas al rival y poco a poco fue sumando puntos. Era un trabajo de hormiga, pero la rotación y la triangulación le daban resultados a las dirigidas por Miller. Maine y Pérez fueron importantes en este pasaje de juego en donde las de Ingeniero Maschwitz se impusieron 8 – 10.

El segundo cuarto se vio lo peor de la noche, las chicas estuvieron perdidas, cometieron varios errores y el nerviosismo más las malas decisiones hicieron que Laureles se floreara y comenzara a marcar un parcial que a la larga fue determinante en el desarrollo. El 16 – 5 no hacía más que demostrar el buen momento de las locales y lo oportunistas que fueron y del lado arenero se vio un equipo errático y preocupado. Pérez y Boujón fueron las que aportaron para que Arenal logre sumar cinco puntos y se vaya al descanso con un 24 – 15.

La diferencia no era mucha y aun se podía dar vuelta la historia, solo había que mejorar la imagen que se había dejado en el cierre de la primera mitad y la remontada podía ser un hecho. El juego en equipo volvió y las areneras creyeron en sus posibilidades, sobre todo cuando se mermaron los errores no forzados y la americana comenzó a entrar. Este tercer cuarto lo ganó el elenco de Maschwitz por 9 – 11 y eso le valió descontar dos puntos y volver a creer (33 – 26).

Se podía y ahora eran concientes de que ellas tenían el poder y las armas para ganar el juego. Se luchó hasta el final, pero allí Laureles intercambió golpe por golpe y eso generó que Arenal no logre descontar la diferencia y no pueda hacerse con la victoria. Dos triples de la visita fueron letales más la precisión en los lanzamientos de libres, en donde casi todos los puntos llegaron por esa vía (10 de los 16). Las dirigidas por Miller encontraron en Rey, Pérez, Boujon y Maine las armas para descontar la diferencia, pero sobre el final terminó siendo un parcial de 16 – 12 que le valió cerrar el juego con un 48 – 38.

La sexta fecha del torneo se disputará el 11 de junio y allí Deportivo Arenal recibirá a Paso del Rey. Para las dirigidas por Miller, este duelo será clave ya que van a querer dejar atrás las dos derrotas consecutivas que vienen arrastrando y buscarán volver a ganar para igualar el porcentaje de victorias en el torneo.

Goleo arenero

Deportivo Arenal (38): C. Sorano, A. Maine (6), M. Grianta (2), M. Avanzatti (1) y B. Pérez (18) FI; M. Boujon (3), V. Rey (6), P. Naveira (2), K. Trangol, L. Taglioretti, F. Fahler, R. Di Paolo y N. Yarrouge. DT: Martín Miller.

Parciales: 8 – 10, 24 – 15 (16-5), 33 – 26 (9-11) y 48 – 38 (16-12)