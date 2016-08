“51-El Águila y el Cóndor”, la ópera prima de Martín Campos

La historia no escrita de lo no sucedido. La expoliación -futura- de América Latina por el imperio de turno. Un poco de esto se trata “51-El Águila y el Cóndor”, la primera novela escrita por el periodista, actor y dramaturgo local Martín Campos, quien en los últimos días se presentó en las oficinas de El Diario de Escobar para hacer llegar muy amablemente uno de sus ejemplares.

“Aquí, lector, encontrarás el romanticismo del ser humano, su salvajismo, la capacidad de amar y de destruir lo que la naturaleza le ha regalado, como un don, para que disfrute y conserve para generaciones venideras. Leerás sobre clasismo, racismo, homofobia, xenofobia, dignidad, generosidad, de valores y de su ausencia, y del ying y el yang como una constante en la naturaleza del universo. Esta obra literaria es para que rías, llores y te enojes, pero fundamentalmente es un grito en el desierto que busca llamarte la atención”, describe en la sinopsis.

Asimismo, respecto de la que ha decidido llamar su “ópera prima”, en entrevista con este matutino el novelista la describió como un “devenir en la historia”, cuyo relato comienza cuando aquellos países no adherentes al Tratado de Quito, llegado el momento, comienzan a necesitar acuíferos y oxígeno como consecuencia del recalentamiento de la Tierra. “El reservorio está en Latinoamérica, y de ahí deviene la toma de estas tierras. Son 17 personajes, miles de historias”, ilustró Martín, quien nació en Buenos Aires pero resulta ser vecino de Escobar desde hace más de 30 años.

“Fui codirector del Teatro Municipal de Escobar durante el primer gobierno democrático, y director del primer grupo de teatro de Escobar que asistió invitado a la muestra internacional del Rojas en los años 80”, añadió el actor y director de teatro, quien antes de dar vida a esta novela se dedicó a escribir numerosas obras teatrales.

“Me encanta escribir, actualmente vivo para escribir”, finalizó.

Biografía del autor

Martín Campos nació en Buenos Aires el 17 de mayo de 1943. Es periodista, dramaturgo, actor y ahora novelista. Fue integrante del CAIC en la muestra de Arte Revolucionario Latinoamericano en el año 1974, en el Palacio del Rey en Amberes, Bélgica.

Fue dirigente sindical del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en la JTP, mesa Nacional Bancaria.

Radicado en Europa entre 1976 y 1982, regresó hacia el fin de la dictadura militar y la Guerra de Malvinas.

Se desempeñó como director periodístico y conductor de reconocidos medios nacionales.

Fue colaborador durante la gestión del Obispo Monseñor Rey en Cáritas Diocesana Zárate-Campana.

Actuó durante el año 2007 en la obra “Tumbada, blanco en blanca”, en el teatro Espacio Abierto, y es autor de la obra Pares Opuestos.

Es un hombre político, consustanciado con la lucha popular y el sueño de la Patria Grande.