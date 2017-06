100 familias salieron sorteadas en el PEV 2

En el acto realizado en Belén, participaron 521 postulantes. Por su gran convocatoria, el intendente Ariel Sujarchuk anunció la segunda edición de esta versión del programa habitacional.

Ante la expectativa de las 521 familias inscriptas, en el club Boca del Tigre se realizó el sorteo público del Programa Escobarense para la Vivienda de mejora habitacional (PEV 2), una iniciativa de la Municipalidad de Escobar para facilitar a los vecinos de menores recursos la posibilidad de refaccionar o ampliar sus hogares. Así, 100 beneficiarios tendrán acceso a créditos muy accesibles y los que no salieron sorteados tendrán una segunda oportunidad, ya que el intendente Ariel Sujarchuk anunció que desde el próximo 3 de julio volverá a abrirse la inscripción para una nueva edición del PEV 2.

“Este es un momento muy feliz porque se hicieron realidad 100 sueños. Vemos las caras de felicidad de las familias que salieron sorteadas y nos sentimos satisfechos, orgullosos además por la transparencia con la que se desarrolla este programa de viviendas desde el principio hasta esta etapa final que es el sorteo. Y como son muchos los que quedaron no salieron sorteados hoy, le damos continuidad al programa y lo duplicamos para que otras 100 familias en muy poco tiempo puedan tener acceso a mejorar sus viviendas para que sean más dignas”, destacó Sujarchuk al final del acto, cuando fue rodeado por los adjudicatarios del PEV 2 que presenciaron el sorteo, transmitido en vivo y en directo a través de las redes sociales, la señal local de Telered y la FM Escobar.

Destinado a grupos familiares de los sectores populares, la

Municipalidad de Escobar diseñó el PEV 2 con tres módulos, financiados a partir de 12 ó 18 cuotas que rondan los 1000 pesos y cero por ciento de interés.

El primer kit consistió en seleccionar los materiales de dos de los cuatro combos que permiten pintar ambientes, revocar paredes o instalar sanitarios. En ese rubro se anotaron 185 familias. El segundo módulo comprendió los insumos para el cambio de techo de una superficie de 40 metros cuadrados y cerró su inscripción con 104 anotados. Por último, la tercera propuesta contempló los materiales para la construcción de una habitación de hasta nueve metros cuadrados y alcanzó los 232 inscriptos.

“Con mucho esfuerzo y con el acompañamiento de todos estamos haciendo de Escobar un distrito cada vez más justo. Hemos puesto en marcha el PEV para la vivienda, tenemos la ilusión de terminar con la desnutrición con Escobar Hambre Cero y desde la Dirección de Empleo hacemos todo lo posible para generar trabajo. Este gobierno municipal camina al lado de los vecinos, ni adelante ni atrás. Porque no nos olvidamos que nuestro compromiso es con ellos y porque todo nuestro trabajo diario tiene como objetivo mejorar la vida de cada uno de los escobarenses”, concluyó Sujarchuk.